2021/11/24 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا عن تفكيك عصابة تقوم بتهريب اللاجئين من فرنسا إلى بريطانيا، عبر القناة الإنكليزية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك عصابة لتهريب اللاجئين من فرنسا إلى بريطانيا جمعت ملايين الدولارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك عصابة لتهريب اللاجئين من فرنسا إلى بريطانيا جمعت ملايين الدولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).