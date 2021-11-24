تذبذب في اسعار النفط

2021/11/24 | 09:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصدار المنسق قد يضيف حوالي 70 إلى 80 مليون برميل من إمدادات الخام.

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