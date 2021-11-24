2021/11/24 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير يوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سلاح الاحتياطيات” يهبط بالخام تحت 82 دولارا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سلاح الاحتياطيات” يهبط بالخام تحت 82 دولارا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سلاح الاحتياطيات” يهبط بالخام تحت 82 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).