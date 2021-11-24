2021/11/24 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تخصيص جلسة يوم غد لمناقشة التظاهرات الأخيرة لطلبة الجامعات ومطالب الطلبة.وذكر مصدر في حكومة الإقليم ان “حكومة الإقليم خصصت جلسة يوم الأربعاء لمناقشة تظاهرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



حكومة كردستان تناقش تظاهرات طلبة الجامعات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. حكومة كردستان تناقش تظاهرات طلبة الجامعات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. حكومة كردستان تناقش تظاهرات طلبة الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).