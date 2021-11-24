بايدن يدعو 110 دول للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديموقراطية

2021/11/24 | 09:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قادة حوالى 110 دول دعوة للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديموقراطية يعتزم تنظيمها في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء وضمّت من الشرق الأوسط بلدين فقط هما إسرائيل والعراق.

ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمّة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافاً لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين.

وإلى جانب حلفاء الولايات المتّحدة الغربيين، ضمّت القائمة خصوصاً دولاً مثل الهند وباكستان، لكنّها بالمقابل خلت من تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي.

والقمّة التي ستعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر(كانون الأول) المقبل لم تدعَ إليها أيّ من الدول العربية الحليفة تقليدياً للولايات المتّحدة.

بالمقابل، فقد دعا بايدن إلى القمة البرازيل، على الرّغم من أنّ الدولة الامريكية اللاتينية العملاقة يقودها رئيس يميني متشدّد مثير للجدل هو جايير بولسونارو.

ومن أوروبا ضمّت قائمة الدول المدعوّة للمشاركة في القمّة بولندا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس وزراء مثير للجدل كثيراً هو فيكتور أوربان.

أما من القارة السمراء فقد ضمّت قائمة الدول المدعوّة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا والنيجر.

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