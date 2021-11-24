2021/11/24 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مدير سد العظيم بالعراق، عبد الجبار أحمد شايع العبيدي، عن انخفاض المخزون المائي للسد إلى نحو 20% من طاقته الاستيعابية.وقال العبيدي، أمس الثلاثاء: “إن كمية الخزين المائي في سد العظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى..



انخفاض كبير لمنسوب سد العظيم المركز الخبري الوطني.

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