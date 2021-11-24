متنبئ جوي: منخفض سطحي قادم من البحر الأحمر يقلب الأجواء

2021/11/24 | 09:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى تأثر بعض مناطق الوسط والجنوب بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين المقبلين.وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر بعض مناطق وسط وجنوب البلاد بحالة جوية ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن نشاط منخفض سطحي قادم من البحر الاحمر تزامنآ […]

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