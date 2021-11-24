مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود ومدني في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية

2021/11/24 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال مصدر عسكري إن العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على مدينة حمص السورية، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 جنود ومدني بجراح خطيرة.وأضاف المصدر بحسب وكالة سبوتنيك الروسية إن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، أدى أيضا إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واضافت " إن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب ثالث جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني المدنية بالجهة الغربية من مدينة حمص./انتهى9

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