الرافدين يحدد أسعار فوائد حسابات التوفير والودائع الثابتة

2021/11/24 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، اسعار فوائد حسابات التوفير والودائع الثابتة للمواطنين الذين يودعون اموالهم في المصرف .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المصرف اعلن عن […]

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