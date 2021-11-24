2021/11/24 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشير حالة الطقس، الأربعاء، الى أن الأمطار المتوقع هطولها في العراق ستكون أقل من المعدل العام، واخر موجة امطار ضعيفة خلال هذا الشهر ستكون نهاية الاسبوع.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراقي..



الأمطار ستكون أقل من المعدل العام المركز الخبري الوطني.

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