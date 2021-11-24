تحالف أمريكي ضد أوبك.. بـ$ ما تأثير تحرير واشنطن لـ50 مليون برميل نفط؟.. محلل يوضح

2021/11/24 | 09:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأشهر عديدة رفضت دول مجموعة أوبك التماسات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة حجم انتاج النفط، أما الآن فإن تحالفا من الدول المستهلكة للنفط تقوده واشنطن بلسان حال "حسنا، لن تتصرفوا؟ نحن سنتصرف".

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