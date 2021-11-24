قرية تموت كل يوم.. ما السبب وراء إحجام الرومانيين عن تلقي لقاح كورونا؟

2021/11/24 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموجة الرابعة من فيروس كورونا في رومانيا هي الأسوأ حتى الآن.زارت CNN أكبر مستشفى في بوخارست واكتشفت سبب إحجام الرومانيين عن التطعيم

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