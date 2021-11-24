2021/11/24 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تقتصر إنجازات مادلين أولبرايت، أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية على مواقفها العديدة الظاهرة للعلن، فمجوهراتها كانت تحوي "رسائل سياسية خفية".

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