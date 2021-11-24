الفتح: تغير خطاب مجلس الأمن الدولي بعد كشف تزوير الانتخابات - عاجل

2021/11/24 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن خطاب مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية تغير بعد تقديم الكتل السياسية الأدلة على تزوير الانتخابات.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي كانت مدافعة عن الانتخابات العراقية وشرعيتها بقوة تنصلت عن دفاعها عن العملية الانتخابية في العراق بعد تقديم عدد من الكتل السياسية أدلة على وجود التزوير".

وأضاف، أن "بلاسخارت بدأت تتحدث عن وجود تزوير في الانتخابات بعد ان كانت لاتعترف بوجود التزوير وكذلك هنالك من يتحدث في مجلس الأمن الدولي عن تزوير الانتخابات العراقية".

وتابع الموسوي، أن "تنصل الأمم المتحدة وانخفاض حدة خطابها المدافع عن الانتخابات العراقية دليل اخر على التزوير يضاف إلى الأدلة التي قدمته الكتل السياسية".

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