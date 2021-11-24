مستشار الكاظمي يتحدث عن خطط تنموية لعشر سنوات مقبلة لم تنفذ بعد

2021/11/24 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن هناك خططا تنموية لعشر سنوات مقبلة لم تنفذ بعد، وتحتاج إلى تكاتف الجهود من الجميع وإنهاء الصراعات والمناكفات.

وقال صالح في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق لديه خطط تنموية لعشر سنوات مقبلة، يفترض بالدولة البدء بتطبيقها بحذافيرها، وأن تتضافر جهود الجميع من أجل انقاذ البلاد تنموياً، لأننا أمام مواجهة كبيرة بشأن مستقبل البلاد ما لم نعد العدة لهذا الأمر".

وبين المستشار المالي، أن "هذه الخطة موجودة ولكنها تحتاج إلى التزام من الجميع، وأن يكون البرلمان موجوداً والسلطة التشريعية ومؤسساتها مستقرة وأن يكون البلد خاليا من الصراعات والمناكفات، لأنها جميعاً مؤثرة في الوضع".

وأضاف أن "دخول العالم في الموجة الرابعة من (كورونا) لن يحدث انغلاقا، وحتى إن حصل فسيكون أخف من الاغلاقات السابقة، لأن التجارب علمت الدول مخاطر الانغلاق الطويل، وعلمتها تنظيم الحياة بصورة أفضل، لذلك ستكون آثاره جزئية وليست كلية".

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