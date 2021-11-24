2021/11/24 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت اللجنة الأمنية العليا في واسط، اليوم الأربعاء، اصحاب المطابع ومكاتب الاستنساخ والمصورين من تزوير واستنساخ (بطاقة اللقاح).وقال رئيس اللجنة المحافظ محمد المياحي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تحذر ثلاث جهات من تزوير بطاقات اللقاح المركز الخبري الوطني.

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