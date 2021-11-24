خام برنت ينخفض إلى 82 دولاراً للبرميل الواحد

2021/11/24 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها إلى حد كبير اليوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين في فعالية الإصدار المنسق بقيادة الولايات المتحدة للأسهم من الاحتياطيات الاستراتيجية وتحويل تركيزهم إلى الخطوة التالية من قبل منتجي النفط.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 15 بالمئة إلى 82.19 دولاراً للبرميل بحلول فجر اليوم بعد أن ارتفعت 3.3 بالمئة امس الثلاثاء.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات ، أو 0.1٪ ، إلى 78.60 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3٪ في اليوم السابق.وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت يوم امس الثلاثاء إنها ستفرج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الأسعار بعد أن تجاهل منتجو أوبك + دعوات متكررة لمزيد من الخام./انتهى9

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