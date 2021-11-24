الرافدين يمنح فوائد للمواطنين بنسبة 4%

2021/11/24 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حدد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، اسعار فوائد حسابات التوفير والودائع الثابتة للمواطنين الذين يودعون اموالهم في المصرف. وأوضح في بيان أن "المصرف اعلن عن منح فائدة حسابات التوفير 4 بالمئة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف".واشار البيان الى ان "المصرف منح نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر لتكون 4.5 بالمئة ونسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5 بالمئة".وتابع :" بالاضافة الى تحديد نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 5.5 بالمئة اذا كان ايداع المبلغ اقل من 50 مليون و 6 بالمئة اذا كان المبلغ اكثر من 50 مليون دينار ".ودعا البيان، المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير، إلى "مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية"./انتهى9

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