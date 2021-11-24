الرافدين: فوائد ٤ بالمئة على حسابات التوفير للمواطنين



الرافدين: فوائد ٤ بالمئة على حسابات التوفير للمواطنين
2021/11/24 | 09:45 - المصدر: المورد نيوز
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