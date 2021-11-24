مستشار رئيس الوزراء يعلن عن خطط مهمة لعشر سنوات في العراق

2021/11/24 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، عن خططا تنموية لعشر سنوات مقبلة لم تنفذ بعد، وتحتاج إلى تكاتف الجهود من الجميع وإنهاء الصراعات والمناكفات.

وقال صالح في تصريح تابعه NRT عربية، (24 تشرين الثاني 2021)، إن "العراق لديه خطط تنموية لعشر سنوات مقبلة، يفترض بالدولة البدء بتطبيقها بحذافيرها، وأن تتضافر جهود الجميع من أجل انقاذ البلاد تنمويا، لأننا أمام مواجهة كبيرة بشأن مستقبل البلاد ما لم نعد العدة لهذا الأمر".

واضاف، أن "هذه الخطة موجودة ولكنها تحتاج إلى التزام من الجميع، وأن يكون البرلمان موجوداً والسلطة التشريعية ومؤسساتها مستقرة وأن يكون البلد خاليا من الصراعات والمناكفات، لأنها جميعاً مؤثرة في الوضع".

واوضح صالح، أن "دخول العالم في الموجة الرابعة من (كورونا) لن يحدث انغلاقا، وحتى إن حصل فسيكون أخف من الاغلاقات السابقة، لأن التجارب علمت الدول مخاطر الانغلاق الطويل، وعلمتها تنظيم الحياة بصورة أفضل، لذلك ستكون آثاره جزئية وليست كلية".

N.A

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