الخلية تعلن تفكيك ’أخطر شبكة’ للتجسس والقرصنة في العراق: تلقت تدريباً خارج البلاد!

2021/11/24 | 09:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في البلاد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء المقدسة؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مفارز أمن كربلاء المقدسة بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات، وتمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من (5) متهمين يُعدون من اخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق".

وأضاف البيان "جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الامنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

وأكدت الخلية "احالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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