في إكسبو2020 دبي.. تذوق طعم

2021/11/24 | 09:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تبحث عن نكهات تقليدية في إكسبو2020 دبي، فيمكنك التوجه لتذوق طعم "ذهب الصحراء الأبيض"، أي حليب الإبل، في مقهى مجلس النسيم، الذي يُعد أول وأرقى مقهى يقدم لبن النوق في دولة الإمارات العربية المتحدة.وستتمكن فيه من التلذذ بمشروبات مثل الـ"كامل-تشينو" (بدلاً من كابتشينو)، ومثلجات بنكهات تقليدية كالتمر، وحلويات مثل الكنافة، يدخل في صنعها حليب الإبل الذي يوفر نكهة مختلفة تستحق التجربة.

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