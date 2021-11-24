من غرف النوم إلى الحلبات.. العراك بالوسادات أصبح رياضة احترافية

2021/11/24 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتوقعوا رؤية الريش يتطاير خلال بطولة العراك بالوسادات القادمة، إذ سيستخدم المتسابقون وسائد مصممة خصيصًا في أول حدث مباشر للرياضة البديلة في أوائل عام 2022.مذيعة CNN بيانكا نوبيلو أطلعكم على المزيد.

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