الكرخ الثالثة: مساعٍ لحل قضية المدارس المهددة بالهدم واللجوء للدوام الثلاثي وارد

2021/11/24 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية تربية الكرخ الثالثة، اليوم الأربعاء، تشكيل وفد تفاوضي لحل قضية المدارس المهددة بالهدم في بغداد، فيما أشارت إلى أنها ستلجأ إلى الدوام الثلاثي في حال طبق القرار.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد الربيعي في تصريح للإخبارية العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تفاجأنا بقرارات صادرة من المحاكم العراقية بوجوب اخلاء خمس مدارس في منطقة الحرية ببغداد خلال 72 ساعة لهدمها بسبب وجود مبالغ مترتبة على وزارة التربية التي تسمى بأجر المثل"، مبينا أن "هذه الاراضي تعود لجمعية المساكن للضباط التابعة للدفاع".

وأضاف، أن "هذه المدارس مشيدة على الاراضي منذ 2007 بحسب التخطيط العمراني"، لافتا الى "وجود قانون لمجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011 في المادة 38 التي تنص على "أن جميع الاراضي التابعة لوزارات اخرى ومشيدة عليها أبنية مدرسية تؤول عائديتها لوزارة التربية كونها منفعة عامة".

وتابع الربيعي: "عقدنا أمس اجتماعا وبحثنا موضوع توفير أراض بديلة لهذه المدارس، إلا أنه لا توجد أي أراض أخرى مخصصة لوزارة التربية لغرض بناء مدارس وسط ارتفاع اعداد الطلاب"، موضحا أن "هذه المدارس الخمس المهددة بالهدم تحتوي على 1400 تلميذ وطالب".

وأكد أنه "شكلنا وفدا تفاوضيا سيزور اليوم جمعية المساكن للضباط، بهدف الوصول الى حلول ومعالجات لبقاء الطلاب في مقاعدهم"، لافتا الى أنه "ستتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع بشأن هذا الموضوع".

وبين أن "بعض هذه المدارس فيها دوام مزدوج"، مناشدا "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل ومنح فرصة لوزارة التربية بترتيب اوضاعها".

وأشار الربيعي إلى أنه "في حال نفذ قرار هدم هذه المدارس سنلجأ الى الدوام الثلاثي".

وفي قضية أخرى، ذكر الربيعي أن "هناك 14 مدرسة في قضاء التاجي تطالبها البلدية بـأجر المثل، وهو ملياران و400 مليون دينار".

وبين أن "المستغرب في ذلك هو أن هذه المدارس مشيدة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي".

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