رغم مساعدات السعودية.. باكستان تواجه التضخم والانشقاقات بـ6 مليارات أخرى

2021/11/24 | 10:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل معاناة الباكستانيين من ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة، يتكثف الضغط على رئيس الوزراء عمران خان لإيجاد حلول إلى جانب المساعدات النقدية التي تلقتها من السعودية مؤخرا.

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