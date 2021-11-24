الأمن الوطني يفكك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات

2021/11/24 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من تفكيك أخطر شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مفارز أمن كربلاء بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 متهمين يُعدون من اخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق"، مبيناً أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين اصولياً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الامنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

وأوضحت الخلية في بيانها انه "تمت إحالة المتهمين الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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