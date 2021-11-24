النهرين الاسلامي يطلق قرضا لتمويل منظومات الطاقة الشمسية للمواطنين

2021/11/24 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الأربعاء، إطلاق تمويل مرابحة نصب منظومة الطاقة الشمسية للمواطنين، بمبالغ تصل الى عشرة ملايين دينار.

وقال مصدر مسؤول في المصرف، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت إصدار تعليمات تمويل مرابحة (منظومة الطاقة الشمسية) للمواطنين".

وأوضح أن "التعليمات أكدت على ضرورة ألاّ يقل عمر طالب التمويل عن 18 عاماً، وأن تتناسب فترة السداد مع سن الإحالة على التقاعد لكفيل طالب التمويل، وأن يقدم الزبون كفيلا واحدا أو أكثر من موظفي دوائر الدولة، على أن يعادل نصف صافي الراتب ضعف القسط الشهري أو أكثر".

وأضاف أن "هذه المرابحة يتم منحها لفئة موظفي دوائر الدولة والمواطنين عامة لنصب وحدات شمسية في منازلهم، ويكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل (عشرة ملايين دينار، وبمدة تمويل تصل الى 5 سنوات كحد أعلى، وبنسبة مرابحة 5% سنوياً".

وبين، أن "الفئة الثانية التي تستحق منح هذا التمويل هي الموظفون الموطنة رواتبهم لدى المصرف، ويكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل عشرة ملايين دينار، والحد الأعلى لمدة التمويل (5) سنوات، وبنسبة مرابحة 4 % سنوياً، على أن يستحق القسط الأول بعد ( 30 ) يوماً) من تاريخ تسلم السلع".

ولفت المصدر الى "إنجاز قسم إدارة المخاطر في المصرف خلال الأيام القليلة الماضية 120 معاملة تمويل".

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