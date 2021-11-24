2021/11/24 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يستقبل الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة جريمة “المطار” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يستقبل الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة جريمة “المطار”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يستقبل الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة جريمة “المطار”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).