بالصور:مهاجرون على حدود بيلاروس وبولندا يدفنون جنين مهاجرة عراقية بعد أن ولد ميتا.

2021/11/24 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفراد المجتمع المسلم المحلي دفنوا

الجنين وعمره 27 أسبوعا في مقبرة إسلامية

بعد أن ولدته مهاجرة عراقية ميتا إثر

عبورها الحدود من بيلاروس إلى بولندا.

لم يحضر والدا الطفل الجنازة.



فالأم في

حالة خطيرة في ا

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