الأنواء الجوية تحدد موعد تساقط الأمطار

2021/11/24 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأربعاء، تساقط أمطار غداً الخميس مع

استقرار في درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر

الجابري في تصريح صحفي، تابعته

السومرية نيوز، إن "طقس اليوم الأربعاء

صحوٌ في

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