كربلاء .. تفكيك

2021/11/24 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الأربعاء، بأنه فكك "أخطر" شبكة لقرصنة

المعلومات والتجسس في العراق.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بناءً على المعلومات

الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صل

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