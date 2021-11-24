الحشد الشعبي يتصدى لتعرض

2021/11/24 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تصدى الحشد الشعبي لتعرض ارهابي استهدف ناحية المعتصم في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي : ان قوات الفوج الثالث ضمن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد تمكنت في ساعة متأخرة من ليل الامس من التصدي لتعرض عناصر داعش في ناحية المعتصم جنوب تكريت.واوضحت ان قوات الحشد تواصل مهامها الامنية وعملياتها الاستباقية لملاحقة فلول داعش وشل حركتها ومحاولاتها لتعكير صفو الامن في المحافظات المحررة./انتهى9

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