بلدية الموصل تعلن المباشرة بانشاء أكبر سوق تراثي بمركز المدينة

2021/11/24 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن مدير بلدية الموصل المهندس عبدالستار الحبوعن المباشرة بانشاء أكبر سوق تراثي في موقع سوق الاربعاء (سابقاً) بمركز المدينة الايمن .وقال الحبور في تصريح للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا/أن" الملاكات الهندسية باشرت بالمرحلة الاولى من انشاء سوق ذات طراز معماري تراثي يعكس تاريخ المدينة، سيُنفذ في موقع سوق الاربعاء بباب الطوب ايمن الموصل ".واضاف ان "المشروع سيجري تنفيذه على مساحة تُقدر بـ (11000) متر مربع، وفقاً للتصميم الذي جرى عرضه مؤخراً من الفلكلور التراثي ، ويضم في اروقته عدداً من المحال التجارية، وفي جزئه العلوي موقف خاص بالسيارات، فضلاً عن ثلاثة مداخل رئيسية يطغى عليها الطابع التراثي"".مبيناً ان " المرحلة الاولى من المشروع يجري تنفيذها ضمن خطة الدعم والاستقرار لعام 2021، التي اطلقها محافظ نينوى نجم الجبوري، وبمدة عمل تصل الى (180) يوما"./انتهى

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