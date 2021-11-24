2021/11/24 | 10:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية، ليوم الأربعاء، (24 تشرين الثاني 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

147,950

السعر في اغلب الصيرفات

شراء 147,500

بيع 148,500

وكانت أسعار الصرف ليوم أمس الثلاثاء على النحو الآتي:

بغداد - بورصة الكفاح

147,900

....

السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,500

بيع

148,500

———————————

البصرة - بورصة

147,950

———————————

اربيل - بورصة

147,975

———————————

النجف - بورصة

147,950

———————————-

الموصل - بورصة

148,000

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في بورصة بغداد وسوق العملة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار في بورصة بغداد وسوق العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).