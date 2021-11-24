أسعار صرف الدولار في بورصة بغداد وسوق العملة

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية، ليوم الأربعاء، (24 تشرين الثاني 2021)، بحسب رصد مختصين.
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بغداد - بورصة الكفاح
147,950
السعر في اغلب الصيرفات
شراء 147,500
بيع 148,500
وكانت أسعار الصرف ليوم أمس الثلاثاء على النحو الآتي:
بغداد - بورصة الكفاح
147,900
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,500
بيع
148,500
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البصرة - بورصة
147,950
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اربيل - بورصة
147,975
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النجف - بورصة
147,950
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الموصل - بورصة
148,000
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