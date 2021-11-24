لليوم الرابع.. استمرار التظاهرات الطلابية وسط إجراءات أمنية مشددة

2021/11/24 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد طلبة جامعة السليمانية، تظاهراتهم أمام الجامعة لليوم الرابع على التوالي.

وانطلقت تظاهرة جديدة أمام جامعة السليمانية وسط اجراءات امنية مشددة، بينما منعت القوات الأمنية وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات، الا بموافقة مسبقة.

ويتظاهر طلبة الجامعات في السليمانية منذ ثلاثة أيام للمطالبة بإعادة صرف المنح الشهرية، وذلك في احتجاجات تخللتها صدامات مع أفراد الأمن وإغلاق للطرق.

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