لم أعد أملك غير نفسي... - محمد الحنفي

2021/11/24 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن نفسي...لا تملك...غير واقعها...والوقع لا يعج...بغير المشاكل...والمشاكل لا تحد...°°°°°°فمن يعمل...على إيجاد الحلول...والحلول غابت...عن كل العقول...اللا تفكر...إلا في مصالحها...والمصالح صارت...من هموم الطبقة...والطبقات...في مجتمعنا...قائمة...على أساس...امتيازات الريع...وامتيازات الريع...غير مشروعة...والمشروعية.



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