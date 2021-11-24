التوافقية والنهج بالسياسة السابقة يهدد العراق وطن وشعب ويعيده إلى المربع الأول - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/24 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي السياسة الماضية وفق النهج التوافقي (أرضيك وارضيني ..



أسكت عنك واسكت عني) مارستها الكتل والأحزاب السياسية للفترة الممتدة من عام/ 2003 إلى عام/ 2021 وقد أفرزت سلبيات متراكمة كثيرة سببت انفجار ثورة الجوع والغضب التشرينية واستمرت سنة ونصف وأدت إلى استشهاد سبعمائة متظاهر وجرح خمسة وعشرون ألف وزعزعت كرسي رئيس الوزراء وأقالته وتحقيق الانتخابات المبكرة وما كان بها أن تنتهي لولا الأساليب والوعود التخديرية ......





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