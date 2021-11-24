2021/11/24 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد موضوعي اليوم يدور عن الزيزان (Cicada)، وبالتحديد نوع «عملاق» منها أسمه BROOD X حيث يتكاثر في شرق الولايات المتحدة الأمريكية.



لكن قبل أن أسترسل أودّ توضيح أمر هام: يعتقد بعض القرّاء القلّة الذين يتصفّحون مواضيعي هذه، أنني مطّلع وواسع المعرفة.



هذا غير صحيح.



الذي يحدث أنني أتعثّر بنبأ ما يُثير فضولي، فانصرف إلى الغوغلة لأقرأ المزيد عنه.



المعلومات بالعربية محدودة وخاصة في الويكيپيديا، لا بل أنها م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيزان - منير المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيزان - منير المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).