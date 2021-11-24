2021/11/24 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت وكالة الاستخبارات أحدى تشكيلات وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على 7 متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة، ومصادرة اسلحتهم والمواد المتفجرة الموجودة بحوزتهم في البصرة.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تعتقل 7 متهمين بتجارة المخدرات والأسلحة في البصرة المركز الخبري الوطني.

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