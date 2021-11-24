2021/11/24 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الأربعاء، عن انطلاق مركبة فضائية بهدف الاصطدام عمدا بكويكب، في إطار مهمة اختبارية.

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