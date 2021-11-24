الصحة توضح حقيقة وصول العراق إلى النسبة المستهدفة للملقحين - عاجل

2021/11/24 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، حقيقة وصول العراق الى النسبة المستهدفة من الملقحين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا خلال المرحلة الماضية.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "على الرغم من ان الوضع الوبائي في العراق بمستوى جيد، الا انه هناك احتمالية تعرض البلد إلى الموجة الوبائية الرابعة خلال الأسابيع المقبلة أمر وارد جداً".

وأضاف انه "لا يمكن ضمان وديمومة هذا الوضع لكون نسبة اللقاح مازالت دون المستوى المطلوب حيث وصلت لـ 30% للفئة المستهدفة وهي فئة قليلة أي هناك ما نسبته 70% غير ملقحين، وهذا الأمر خطر جداً في ظل مخاطر تعرض العراق الى موجه رابعة خلال الفترة المقبلة".

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