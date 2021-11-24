اعتقال قاتل ومحتال وضبط تك تك مسروقة في بغداد

2021/11/24 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من اعتقال متهم مطلوب بجريمة القتل ومحتال، فيما ضبطت تك تك مسروق في بغداد.

وقالت مديرية شرطة بغداد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارز سيطرة ابي غريب ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 406 قتل، حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالقتل".

وأضاف أن "مفارز سيطرة جسر ديالى ذاتها القت القبض على متهم آخر مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال"، مبيناً أن "ذات المفارز تمكنت من ضبط تك تك مسروقة بعد محاولة السارق عبور حاجز التفتيش في السيطرة".

وأوضحت المديرية انه "تمت احالة الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

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