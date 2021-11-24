2021/11/24 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8rDLnEUlN7o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم صغر سنها ولكن شعرت بالمسؤولية مبكرا وحولت شغفها الى مشروع ناجح.. سبأ عمر من ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم صغر سنها ولكن شعرت بالمسؤولية مبكرا وحولت شغفها الى مشروع ناجح.. سبأ عمر من ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).