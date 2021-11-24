زيدان يستقبل الوفد الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر

2021/11/24 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، الوفد القضائي الايراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي ادت الى استشهاد قادة النصر.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الوفد القضائي الايراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى استشهاد القادة ابو مهدي […]

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