2021/11/24 | 11:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق عملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها في ٣ محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 11:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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