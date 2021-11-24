وزيرة الداخلية: حزب الله اللبناني يواصل تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية

2021/11/24 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنّفت أستراليا، حزب الله بأسره (منظمة إرهابية)، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم الذي يسيطر على لبنان.

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلّح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكّل تهديداً حقيقياً وموثوقاً به لأستراليا.



وحزب الله بأسره مصنّف في الولايات المتّحدة منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، خشية من أن تعيق مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

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