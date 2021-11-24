قوات الأمن تعلن اعتقال ضابط ’ركل’ رأس شاب أثناء التظاهرات في السليمانية

2021/11/24 | 11:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قوات الأمنية الكردية، الأربعاء، اعتقال الضباط الذي ركل احد الطلاب اثناء التظاهرات يوم أمس.

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وقالت قوات الاسايش في بيان تلقى "ناس كرد" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، إن "الطلاب تظاهروا لطلب حق مشروع لهم إلا أن مندسين مشبوهين تسللوا لصفوف المتظاهرين من أجل تحريف مسار الاحتجاج باتجاه قطع الطرق وحرق المقرات ومهاجمة القوات الأمنية إضافة الى الإساءة لعلم كردستان".

وأوضحت أن "مجموعة منظمة هاجمت مفرزة أمنية بشكل منظم وردا على هذا الفعل من المؤسف رد أحد عناصر المفرزة بعنف عبر ضرب المهاجمين ونحن بدورنا نعرب القلق عن هذا العنف".

وأضاف البيان "بناءً على توجيهات قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء حجزنا العنصر الأمني و شرعنا في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

كما أكدت القوات الأمنية " بعدم السماح لردود فعل عنيفة تجاه المتظاهرين من قبل منتسبي وظباط الأسايش خارج الأطر القانونية".



مشيرة إلى "مساندتها مطالب الطلبة ونطالبهم بعدم السماح لأحد بتوظيف الاحتجاجات لأغراض أخرى بعيدا عن حقوقهم".

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