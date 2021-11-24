2021/11/24 | 11:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من قرن، حافظ يخت "المحروسة" على "لقب أكبر يخت في العالم".لكنّ هذه الحال تغيّرت مع بروز يخوت عملاقة في هذا القطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرّف على أكبر 10 يخوت في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرّف على أكبر 10 يخوت في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).