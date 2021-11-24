المفوضية: انطلاق عملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها

2021/11/24 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها بثلاث محافظات.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل في تصريح صحفي، ان “عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظات بغداد (الكرخ/ الرصافة)، والمثنى والنجف الأشرف، انطلقت صباح اليوم، بحضور ممثلي المرشح الطاعن والمراقبين الدوليين […]

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