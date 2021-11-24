القوة الجوية تدمر كهفا ونفقا لعصابات داعش الإرهابية في طوز خرماتو

2021/11/24 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، أن القوة الجوية دمرت كهفا ونفقا لعصابات داعش الإرهابية في طوز خرماتو.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): أنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (F16) العراقية ثلاث ضربات ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة 53 الفرقة الأولى في قيادة عمليات ديالى على الحدود الفاصلة للمقر المسيطر (طوز خرماتو)".وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير كهف ونفق لعصابات داعش الإرهابية".

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